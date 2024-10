Boulos diz que Nunes não sabe sobre recursos do PAC e que 'não manda em nada'

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou, durante o debate da TV Globo com o candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), que usará recursos do PAC para viabilizar o VLT no centro da capital.

Questionado por Nunes sobre o VLT no centro da cidade, Boulos comentou que, se eleito, o projeto terá recursos do PAC. O atual prefeito se mostrou surpreso e o candidato do PSOL confirmou sua fala, dizendo que há projeto na Casa Civil sobre isso.

"Vamos negociar com o presidente Lula para poder tirar do papel. Coisa que você, infelizmente, não fez. Vai ter recursos do PAC para viabilizar o VLT no centro. Nem isso você está sabendo? Mostra que você não manda na prefeitura mesmo", disse Boulos.

Após a fala, Boulos afirmou que Nunes acabou com a gratuidade dos idosos no transporte público. Além disso, o candidato do PSOL disse que isso foi feito no mesmo período que o prefeito aumentou o próprio salário.