Ataque de Israel ao Irã preocupa países da região e europeus, que temem agravamento do conflito

Os bombardeios israelenses contra instalações de produção de mísseis no Irã, na madrugada deste sábado (26), preocupam os países da região e a comunidade internacional. Segundo Israel, o ataque foi uma resposta ao lançamento de mísseis iranianos contra o seu território em 1° de outubro.

Teerã condenou os bombardeios e afirmou que tem o direito e o dever de se defender contra "os atos de agressão de estrangeiros", de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores. O texto cita o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Ele prevê que "é legítimo aos Estados recorrerem ao uso da força quando são alvos de um ataque armado".

A Arábia Saudita também condenou os ataques israelenses e fez um alerta sobre o risco do agravamento do conflito na região, onde Israel está em guerra em Gaza e no Líbano.

"O Reino da Arábia Saudita condena" os ataques israelenses no Irã e reitera a sua " posição de rejeição à escalada do conflito na região, que ameaça a segurança e a estabilidade dos países e povos" do Oriente Médio, afirmou o Ministério das Relações Exteriores em uma mensagem publicada na rede social X.

#Statement | The Kingdom of Saudi Arabia expresses its condemnation and denunciation of the military targeting of the Islamic Republic of Iran, which is a violation of its sovereignty and a violation of international laws and norms. The Kingdom also affirms its unwavering... pic.twitter.com/3iLuGlmiwM ? Foreign Ministry ?? (@KSAmofaEN) October 26, 2024

Os Emirados Árabes Unidos se declararam "profundamente preocupados com as consequências para a segurança e estabilidade regionais".

Já o Catar denunciou uma "violação 'flagrante' da soberania do Irã", segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do país. Doha pediu a "todas as partes envolvidas moderação e o fim das divergências através do diálogo e de forma pacífica".

O Paquistão, que é um importante aliado regional dos Estados Unidos e tem fronteira com o Irã, atribuiu "toda a responsabilidade da escalada e da extensão do conflito" a Israel.

O governo iraquiano alertou para as "consequências perigosas do silêncio da comunidade internacional" diante do "comportamento brutal" de Israel com os palestinos, e de seus ataques no Líbano e na Síria, lamentou o porta-voz do governo iraquiano, Basim Alawadi. O representante do Iraque acusou Israel de continuar "expandindo o conflito na região" com os ataques.

A Síria afirmou que apoia "o direito legítimo de defesa do Irã" e o Ministério das Relações Exteriores expressou "solidariedade" ao país, afirmando que apoia "o direito legítimo do Irã de se defender e proteger seu território e a vida de seus habitantes".

Reações na Europa

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que o "Irã não deve responder" aos bombardeios israelenses. "Está claro que Israel tem o direito de se defender contra a agressão iraniana e está claro também que devemos evitar uma nova escalada regional. Peço a todas as partes moderação", disse.

A França fez um apelo para que os dois países "se abstenham de qualquer ação que possa agravar o contexto de extrema tensão que prevalece na região", segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, também alertou Teerã no sábado contra qualquer "escalada" após os ataques israelenses em território iraniano. "Minha mensagem para o Irã é clara: as reações não devem continuar. Isso deve parar agora para que se abra a possibilidade de obter uma solução pacífica no Oriente Médio", disse Scholz em uma mensagem postada no X.

The Israeli Government informed us today that it has attacked Iran's military installations in a precise and targeted manner in response to the massive missile attack against Israel, which took place recently. 1/5 ? Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 26, 2024

Para alcançar a paz no Oriente Médio, Scholz pediu "um cessar-fogo em Gaza" geral e a "libertação dos reféns israelenses" mantidos pelo Hamas. O mesmo vale para o Líbano", disse ele, enfatizando a necessidade de implementar a resolução 1701 da ONU.

A resolução, que encerrou a guerra anterior entre Israel e o Hezbollah em 2006, estipula que apenas as forças de paz e o Exército libanês devem ser enviados para o sul do Líbano, que faz fronteira com Israel. "Estamos esperando que o Hezbollah se retire para trás do rio Litani, para obter uma evolução pacífica", acrescentou o chanceler alemão.

"Parem de provocar o Irã", diz Rússia

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia também reagiu ao bombardeio israelense. "Estamos profundamente preocupados com a escalada entre Israel e a República Islâmica, que representa ameaças reais à estabilidade e segurança da região", disse em um comunicado a porta-voz Maria Zakharova, cujo país é historicamente próximo de Israel, mas está fortalecendo os laços com o Irã.

"Pedimos a todas as partes envolvidas que acabem com a violência e evitem um cenário catastrófico", acrescentou. "Devemos parar de provocar o Irã e sair deste círculo vicioso de retaliações", sublinhou Zakharova.

(Com informações da AFP)