ANPJ defende responsável por investigações do 8 de janeiro no STJ

A ANPJ (Associação Nacional dos Procuradores da República) manifestou apoio ao nome do subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos para ocupar a vaga de ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) no lugar da ministra Laurita Vaz, que se aposentou no ano passado. O preferido conduziu a primeira etapa das investigações pelos atos de 8 de janeiro e disputa o posto com duas mulheres.

O que aconteceu

Associação apoia Santos no STJ. Segundo a ANPJ, a preferência pelo subprocurador-geral da República envolve a experiência nos temas discutidos pela Corte. Também é ressaltada a capacidade técnica e a atuação de Santos na implementação de direitos fundamentais, na defesa de populações tradicionais e comunidades indígenas, na repressão criminal e em defesa da democracia.

Santos foi responsável pelas investigações dos atos de 8 de janeiro. O subprocurador conduziu a primeira parte das investigações sobre a tentativa de golpe na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF). Ele deixou o cargo assim que Augusto Aras foi substituído por Paulo Gonet na PGR (Procuradoria-Geral da República).

STJ tem duas cadeiras vagas. Além do posto aberto com a aposentadoria de Laurita Vaz, também está na disputa a vaga para substituir Assusete Magalhães, que deixou a Corte em janeiro deste ano.

Escolhas são baseadas em listas. Para as definições, o STJ analisa o nome dos ocupantes entre três mulheres e três homens. Uma lista é composta por três desembargadores federais, e a outra é formada por três nomes do Ministério Público.

Relações foram encaminhadas a Lula. Caberá ao presidente a indicação dos novos membros do tribunal. Os selecionados nas listas tríplices, definidas pelos 31 ministros do STJ, ainda terão de ser aprovados pelo Senado Federal.

Santos foi o mais votado entre os integrantes do MP, com 18 votos. Aparecem na sequência Maria Marluce Caldas Bezerra e Sammy Barbosa Lopes, ambas com 17 votos cada. Para a lista dos magistrados federais, foram escolhidos Carlos Augusto Pires Brandão, do TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região); Daniele Maranhão Costa, também do TRF1, e Marisa Ferreira dos Santos, do TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região).