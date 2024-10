ROMA, 27 OUT (ANSA) - O piloto Carlos Sainz, da Ferrari, conquistou a pole position do Grande Prêmio (GP) do México neste sábado (26), no Autódromo Hermanos Rodríguez.

O espanhol anotou 1m15s946 na classificação, superando o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e largará em primeiro lugar pela primeira vez em 2024. O britânico Lando Norris, da McLaren, completa o top 3. (ANSA).

