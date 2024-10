Zema: Fundação Renova será extinta quando acordo de Mariana for homologado

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, declarou nesta sexta-feira, 25, que a Fundação Renova será extinta com a homologação do novo acordo para reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG), em 2015. A Samarco ficará responsável por terminar as ações da Fundação, disse em coletiva de imprensa após assinatura do novo acordo.

Mais cedo, o Advogado-geral da União do Brasil, Jorge Messias, disse que houve "descumprimento sistemático" da Fundação Renova no âmbito do acordo anterior sobre a reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem.

Messias disse que o "descrédito" da Fundação "atrapalhou" as negociações. O governo formalizou o fechamento das negociações no valor R$ 132 bilhões em valores novos, considerando também os R$ 38 bilhões já desembolsados via Fundação Renova.