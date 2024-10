VW T-Cross para público PCD ganha novidades na linha 2025; veja o que muda

O Volkswagen T-Cross em sua versão focada para o público PCD teve sua lista de equipamentos recheada para a linha 2025. Alguns itens de série foram acrescentados ao carro, o que o tornará mais competitivo no mercado. As informações são do site Mundo do Automóvel para PCD.

O que aconteceu

O Volkswagen T-Cross Sense 2025 tem como novidades faróis e lanternas de LED, frenagem automática de emergência (sem piloto automático adaptativo), retrovisor interno antiofuscante, painel de instrumentos digital de 8" e central multimídia VW Play de 10,1" com Android Auto/Apple CarPlay.

O carro ainda seguirá com direção elétrica, ar-condicionado manual, controles de tração e estabilidade, freios ABS, seis airbags, rodas de aço de 16 polegadas, trio elétrico, bancos em tecido, volante com regulagem de altura e profundidade e mais.

O conjunto motriz será o mesmo, com motor 1.0 turbo (200 TSI) de 128 cv (etanol) e 116 cv (gasolina) com 20,4 kgfm de torque a 2.000 rpm. A transmissão é automática de seis marchas.

O Volkswagen T-Cross Sense 2025 chega pelos mesmos preços anteriores: R$ 100.700 para PCD após aplicadas as isenções de impostos e R$ 119.990 para o público geral.

