Chuvas em SP: Três pessoas arrastadas por enxurradas estão desaparecidas

Do UOL, em São Paulo

Ao menos três pessoas são procuradas após serem levadas por enxurradas durante fortes chuvas que atingem o interior de São Paulo desde a quarta-feira (23).

O que aconteceu

Um dos desaparecidos, um motoboy de 37 anos, caiu em um córrego. Ele estava na R. Quinze de Novembro, perto da divisa dos municípios de Itapevi e Jandira, na noite da quarta, segundo a Defesa Civil.

Os outros dois desaparecidos foram arrastados pela água em Campinas nessa quinta-feira (24). Um deles é uma jovem de 18 anos, que estava na av. Sylvio Môro, na Vila Industrial. A outra vítima foi levada na rua Ademar de Barros e não teve identidade divulgada até o momento.

O momento em que uma das vítimas é arrastada em Campinas foi gravado e publicado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que a vítima fica presa ao capô de um carro pela força da água e é arrastada em seguida, enquanto outras pessoas tentam resgatá-la.

Bombeiros fazem buscas. A procura pelo motoboy desaparecido em Itapevi foi suspensa na noite de ontem por causa do mau tempo, mas foi retomada nesta manhã. As vítimas de Campinas também são procuradas.

Pacientes do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti gravaram alagamentos dentro da unidade de saúde. Vídeos publicados nas redes sociais mostram funcionários tentando tirar a água do local com rodos. O UOL buscou a Prefeitura de Campinas para saber a dimensão dos danos e aguarda retorno.

"Volume imenso de chuva em período curto de tempo", diz prefeito. Em vídeo publicado nas redes sociais, Dário Saadi (Republicanos) afirmou que equipes da prefeitura de Campinas estão nas ruas para trabalhar no reparo dos danos causados pelo temporal. A cidade teve acumulado de 87 milímetros de chuva em 24 horas, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil às 6h50 desta sexta.

Outras ocorrências relacionadas à chuva aconteceram em 12 cidades, a maioria delas sem gravidade. Há cerca de 50 desalojados após destelhamento de residências em Jaborandi e Avaré. Em Taubaté, duas pessoas ficaram feridas sem gravidade após quedas de árvores.