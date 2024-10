Vereador leva choque e morre ao prestar serviço como eletricista na PB

O vereador Erivan Pereira de Aguiar (PP), 41, que também trabalhava como eletricista, morreu após sofrer uma descarga elétrica durante um serviço em Mataraca, na Paraíba, na quinta-feira (24).

O que aconteceu

Erivan, que também trabalhava como eletricista, realizava um serviço em um posto de combustíveis quando foi eletrocutado. O parlamentar não resistiu à descarga elétrica e morreu no local, segundo informações da Polícia Civil da Paraíba.

Corpo do vereador foi recolhido e encaminhado ao IML de Guarabira. Agentes da Polícia Científica estiveram no posto para realizar perícia. O caso é investigado.

Erivan foi eleito para a Câmara Municipal de Mataraca em 2020. Ele tentou a reeleição nas eleições municipais de 2024, mas não foi eleito e conquistou a vaga de suplente.

Câmara lamentou a morte do vereador. Por meio de nota, o legislativo municipal afirmou que o parlamentar "deixa um vazio na comunidade que ele serviu com dedicação e amor". "Seu legado, marcado por inúmeras contribuições, jamais será esquecido. Expressamos nossas condolências à família e amigos neste momento difícil. Que a memória do Vereador Erivan seja uma inspiração para todos nós e que sua alma descanse em paz", diz a nota.

Prefeitura de Mataraca decretou luto oficial de três dias e se solidarizou com os familiares de Erivan. "Suas brincadeiras e sorrisos farão muita falta. Que Deus conforte o coração de todos os familiares", declarou a gestão municipal.