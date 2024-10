USDA em Brasília aumenta projeção de safra de soja no Brasil em 2024/25

São Paulo, 25 - O Brasil deve produzir 161 milhões de toneladas em 2024/25, de acordo com estimativa da representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Brasília. O volume ficou 1 milhão de toneladas acima da projeção anterior, de julho, e também é maior do que o estimado para 2023/24, de 152 milhões de toneladas. O escritório manteve a previsão anterior de área plantada da oleaginosa em 46,3 milhões de hectares para 2024/25, por causa do aumento de incêndios florestais nas principais regiões produtoras, limitando o potencial de expansão, mas ainda 1% acima do ciclo anterior.O USDA na capital federal disse que prevê um crescimento acelerado na região de Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), com a perspectiva de que produtores na Bahia deem prioridade à soja, em detrimento do algodão, por causa dos preços favoráveis da oleaginosa. "Embora haja preocupação com o plantio das culturas de segunda safra, caso o plantio da soja atrase, no momento não há expectativa de impacto nos rendimentos da soja, desde que os padrões climáticos se mantenham normais durante o restante do ciclo de cultivo", disse o USDA em relatório. O escritório estimou rendimento de 3,47 toneladas por hectare.Para as exportações, o USDA em Brasília projetou um volume recorde de 102 milhões de toneladas em 2024/25, superando a estimativa da safra anterior, de 99 milhões de toneladas. "A previsão é baseada em expectativas de uma oferta abundante e um câmbio extremamente favorável. Segundo contatos da indústria no Brasil, a expectativa é de que o real continue sendo negociado em torno de R$ 5,50 por dólar em 2025", segundo o relatório. Em 2024/25, a expectativa da entidade é de que a China permanecerá como o maior importador da soja brasileira.Além disso, o USDA em Brasília também projetou um aumento no processamento de soja em 2024/25, para 55,5 milhões de toneladas, alta de 2,5% ante a temporada anterior. A revisão se baseia na maior oferta disponível e no aumento da demanda por produtos derivados da soja. A produção de farelo de soja em 2024/25 foi ampliada para 42,7 milhões de toneladas. O consumo doméstico de farelo deve crescer para 21,1 milhões de toneladas na próxima safra, acompanhando o crescimento da produção anual de carne bovina e suína no Brasil. Já as exportações foram projetadas em 21,7 milhões de t.