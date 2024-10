UE e China concordam com mais discussões por alternativas às tarifas sobre veículos elétricos

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia e a China concordaram em realizar novas discussões técnicas em breve para encontrar possíveis alternativas às tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China, embora ainda existam lacunas significativas, disse a Comissão Europeia nesta sexta-feira.

A UE deve impor tarifas adicionais de até 35,3% na próxima semana sobre os veículos elétricos fabricados na China, após a conclusão de sua investigação antissubsídios, mas disse que as negociações podem continuar depois disso.

Os dois lados estão analisando possíveis compromissos de preço mínimo dos produtores chineses ou investimentos na Europa como uma alternativa às tarifas.

"As partes concordaram que novas negociações técnicas ocorrerão em breve", disse a Comissão após uma chamada de vídeo entre o chefe de comércio da UE, Valdis Dombrovskis, e o ministro do Comércio da China, Wang Wentao.

A Comissão Europeia, que supervisiona a política comercial da UE, já realizou oito rodadas de negociações técnicas com as contrapartes chinesas e afirmou que ainda existem "lacunas significativas".

Dombrovskis e Wang afirmaram seu compromisso de encontrar uma solução mutuamente aceitável, que precisaria garantir a igualdade de condições no mercado da UE e ser compatível com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), disse a Comissão.

A China pediu à UE há duas semanas para não conduzir negociações separadas com as empresas, alertando que isso "abalaria as bases" das negociações.

A Comissão disse que Dombrovskis enfatizou que as negociações do Executivo da UE com a Câmara de Comércio da China para Importação e Exportação de Máquinas e Produtos Eletrônicos não excluem discussões com exportadores individuais.

Dombrovskis também levantou preocupações sobre as investigações da China sobre brandy, carne suína e laticínios da UE, dizendo que o bloco as considerou "infundadas".

(Por Philip Blenkinsop e Charlotte Van Campenhout)