Transporte ferroviário de grãos nos EUA cresce 7% na semana até 12 de outubro

São Paulo, 25 - O transporte ferroviário de grãos nos Estados Unidos somou 28.685 vagões na semana encerrada em 12 de outubro, de acordo com relatório do Departamento de Agricultura do país (USDA). O volume representa aumento de 7% ante a semana anterior e de 4% em relação ao período correspondente do ano passado.Já o transporte de grãos por barcaças totalizou 485.915 toneladas na semana encerrada em 19 de outubro. O volume representa queda de 15% ante a semana anterior e de 14% em relação a igual período do ano passado.Na semana encerrada em 17 de outubro, 37 navios foram carregados com grãos em terminais do Golfo, 12% a mais na comparação anual. Nos dez dias a partir de 18 de outubro, a expectativa era de que 53 navios fossem carregados, aumento de 51% ante igual período do ano passado. Rio MississippiOs baixos níveis de água ao longo do rio Mississippi estão atrasando os embarques de grãos, informou o USDA, em seu relatório semanal de transporte de grãos. Foram impostas restrições aos volumes transportados por barcaças em locais desde Illinois até o Mississippi por causa da falta de chuva. Com isso, os embarques estão sofrendo atrasos de dois a três dias. Chuvas previstas para as próximas duas semanas não serão suficientes para estabilizar os níveis de água, segundo o USDA. "Se a previsão estiver correta, haverá mais restrições de calado e no volume", afirmou a agência. Fonte: Dow Jones Newswires.