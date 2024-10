Suzano foca em redução de alavancagem e vê mercado favorável para celulose

SÃO PAULO (Reuters) - A Suzano está concentrada em reduzir níveis de endividamento e tirar proveito de recentes aquisições e da conclusão do bilionário projeto de investimento em uma nova fábrica de celulose e não vê grandes movimentos "transformacionais" à frente, afirmou seu presidente-executivo, João Alberto Fernandez de Abreu, nesta sexta-feira.

"Sobre alocação de capital, é simples: a Suzano não fará nenhum movimento transformacional, qualquer tamanho de tíquete que impacte de maneira importante nossa alavancagem", disse o executivo em teleconferência em inglês sobre os resultados da empresa no terceiro trimestre, divulgados na noite da véspera.

O vice-presidente financeiro, Marcelo Bacci, afirmou, por sua vez, que a Suzano não pretende mudar sua política de dividendos "como resultado do momento que vivemos hoje", em que a companhia prevê uma rápida desalavancagem em razão da captura dos resultados do investimento na nova fábrica de celulose no Mato Grosso do Sul, o chamado "Projeto Cerrado".

"Temos muito o que fazer com os ativos que já temos no portfólio, precisamos extrair todo o valor do (projeto) Cerrado, temos que desalavancar os negócios", disse Abreu.

Questionado sobre a previsão de investimento da Suzano para 2025, Bacci comentou que a Suzano deve concluir o orçamento do próximo ano em dezembro, mas que já é possível ter certeza que o valor será menor que o desembolsado este ano "com certeza".

A meta da empresa é trazer a alavancagem de volta ao patamar abaixo de três vezes dívida líquida sobre Ebitda ajustado, disse Bacci. No terceiro trimestre, o indicador foi de 3,2 vezes, redução ante o múltiplo de 3,5 do final de junho.

O vice-presidente comercial da Suzano, Leonardo Grimaldi, acrescentou que a companhia tem informações de mercado envolvendo atrasos de entradas de novas capacidades de produção de celulose na Indonésia no próximo ano e que a demanda por celulose atualmente "está saudável" em todas as regiões de atuação da empresa.

(Por Alberto Alerigi Jr.)