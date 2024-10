Senado mexicano aprova proposta que impede contestações a reformas constitucionais

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O Senado do México aprovou nesta sexta-feira uma proposta que pode tornar emendas à Constituição "imutáveis", em um momento no qual o partido da situação, o Morena, e seus aliados tentam emplacar uma série de mudanças constitucionais, incluindo uma polêmica modificação no Judiciário.

Em setembro, o Congresso aprovou uma reforma judicial determinando que todos os juízes e magistrados sejam eleitos por voto popular. Parlamentares da situação afirmam que a medida vai acabar com a corrupção no Judiciário, mas a incerteza em torno do tema assustou investidores e fez o peso mexicano perder valor.

A Suprema Corte do México aceitou uma contestação à reforma, levada ao tribunal no começo deste mês.

"A probabilidade de cortes (na classificação de crédito do México) está crescendo, por causa da deterioração do perfil institucional do México", afirmou o Banco Base, em comunicado para clientes, citando a aprovação da reforma no Senado.

O peso perdia cerca de 0,40% em relação ao dólar na manhã desta sexta-feira. Analistas da Monex atribuíram a queda à "agitação política local" e às eleições presidenciais norte-americanas.

A proposta segue agora para a câmara baixa do Parlamento, onde o bloco governista também conta com confortável maioria.

