Seleção vai se preparar em Belém para próximos jogos das Eliminatórias

A seleção brasileira masculina de futebol volta a se reunir em Belém, (PA) a partir de 11 de novembro com o objetivo de se preparar para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Atualmente em quarto lugar na classificação geral, o Brasil encara a Venezuela (8º lugar) fora de casa em 14 de novembro, e cinco dias depois enfrenta o Uruguai (3º), em Salvador (BA). O técnico Dorival Júnior convocará 23 jogadores na próxima sexta-feira (1º), às 15h (horário de Brasília).

A programação para as 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias foi anunciada nesta sexta (25) pela CBF. Segundo a entidade, a capital paraense foi escolhida pela proximidade de Maturin (Venezuela), onde ocorrerá a primeira partida. O voo de Belém para Maturin tem duração de aproximadamente 2 horas e 45 minutos.

Após o confronto contra a Venezuela, a seleção viaja para Salvador, onde treinará no Estádio Barradão. O embate contra o Uruguai será pelas Eliminatórias será o último jogo da seleção neste ano.

O Brasil somou vitórias importantes nas duas últimas rodadas, subindo das sétima para a quarta posição na classificação. Primeiro venceu o Chile de virada nos minutos finais (2 a 1), jogando fora de casa. Na sequência, aplicou 4 a 0 na seleção peruan, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Apenas os seis primeiros colocados - são ao todo 10 países - asseguram vaga direta no Mundial de 2026, com sede no Canadá, Estados Unidos e México. O sétimo colocado terá de passar pela repescagem para carimbar a vaga no Mundial.