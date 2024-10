Santander terá banco digital completo nos EUA até o final de 2025, diz presidente

Por Nupur Anand e Pete Schroeder

WASHINGTON (Reuters) - O Santander terá um banco digital completo nos Estados Unidos até o final de 2025, disse a presidente-executiva do grupo espanhol, Ana Botín.

O Santander lançou formalmente seu banco digital, oferecendo contas de poupança de alto rendimento nos Estados Unidos, o que poderá ajudar a financiar até 30 bilhões de dólares em empréstimos para compra de veículos e ampliar seus negócios de varejo no país. O banco planeja acrescentar mais produtos no futuro.

"Muitas pessoas me aconselharam a vender o banco nos EUA, pois ele nunca terá sucesso. E eu não o fiz", disse Botín, em comentários feitos durante conferência do Instituto de Finanças Internacionais em Washington.

O terceiro maior banco da zona do euro em valor de mercado é uma das poucas instituições financeiras da Europa com presença de varejo no mercado dos EUA, após a saída dos rivais BBVA e BNP Paribas. O banco tem 409 agências nos EUA, principalmente em nove Estados da região Nordeste do país.

O lançamento do Openbank, que atualmente é o maior banco digital da Europa, com mais de 18,5 bilhões de euros em depósitos, faz parte da estratégia global do Santander para a expansão do varejo.

"Minha impressão nos EUA, e não tanto na Europa, é que muitas empresas estão esperando para ver o que acontece com a eleição (de 5 de novembro)", disse ela.

O Santander é o quinto maior financiador de veículos nos EUA espera um aumento na demanda dos consumidores, disse ela.

"A boa notícia é que parece ser uma aterrissagem suave (da economia norte-americana), talvez menos suave do que pensávamos no ano passado, mas há algum tipo de recuperação lenta", disse ela.