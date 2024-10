Boulos justifica a Marçal presença em entrevista: 'Não me movo por mágoa'

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) disse não se mover por mágoa ao justificar ter aceitado o convite de Pablo Marçal (PRTB) para participar de uma sabatina do ex-coach.

O que aconteceu

Boulos afirmou que aceitou convite "sem ressentimento". "Eu não me movo por mágoa, por ressentimento. Eu me movo na política por um propósito, que é fazer a vida das pessoas melhor, dar por mudança. E é por isso que eu estou aqui hoje. E goste ou não, você teve mais de 1 milhão e 700 mil votos de paulistanos", disse o candidato do PSOL.

Candidato lembrou ataques que sofreu do ex-coach durante o 1º turno. "O que a gente tem que ter em mente é que eu, se fosse levar pelo pessoal, seria a última pessoa a topar esse convite, até pelos ataques que sofri da sua candidatura", disse Boulos. Na véspera do 1º turno, Marçal divulgou nas redes sociais um laudo médico falso que associava o candidato do PSOL ao uso de drogas.

Boulos chegou a pedir prisão de Marçal após publicação de laudo. O documento tem erros de digitação, erro nas informações do documento e é assinado por um médico que já morreu. José Roberto de Souza está com o registro no CRM-SP (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) inativo desde 2022. No site do órgão, a situação do profissional aparece como "falecido". A assinatura do documento forjado é diferente da que aparece em um documento judicial de 2019.

Boulos aceitou convite para sabatina com Marçal, e Nunes recusou. O ex-coach, terceiro colocado na eleição à Prefeitura de São Paulo, divulgou um vídeo em suas redes sociais na quarta-feira (23), desafiando Boulos e Nunes, que disputam o segundo turno no domingo (27), a serem sabatinados por ele. Boulos aceitou, Nunes descartou.

"Nunca fugi de dialogar com ninguém", disse Boulos ao aceitar sabatina. "Será que o prefeito Ricardo Nunes topa? Ou vai fugir?", afirmou o deputado. Procurada pelo UOL para saber se o prefeito iria à sabatina, a campanha de Nunes disse que não iria se pronunciar.