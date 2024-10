Quem está na frente para prefeito em Fortaleza? Veja o que dizem pesquisas

A dois dias do segundo turno, a disputa pela Prefeitura de Fortaleza (CE) tem um cenário de equilíbrio entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

O que dizem as pesquisas

Pesquisa do instituto Real Time Big Data desta sexta-feira (25) mostrou um empate técnico. O candidato do PT somou 47% da preferência dos eleitores, enquanto o candidato do PL ficou com 45%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Considerando apenas os votos válidos, a disputa pelo segundo turno fica assim, de acordo com o instituto: Leitão com 51%, e Fernandes, com 49%.

Real Time Big Data (recorte estimulado)

Evandro Leitão (PT): 47%

47% André Fernandes (PL): 45%

45% Nulo / Branco: 5%

5% Não sei / Não respondeu: 3%

Paraná Pesquisas O levantamento divulgado na quinta (24) pelo instituto Paraná Pesquisas também indicou o empate técnico. Pela sondagem, Fernandes ficou com 47,1% e Leitão, 44,2%, com a margem de erro de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Veja os resultados da pesquisa estimulada: André Fernandes (PL): 47,1% (eram 47,6% em 17/10)

47,1% (eram 47,6% em 17/10) Evandro Leitão (PT): 44,2% (eram 44,4%)

44,2% (eram 44,4%) Nenhum/Branco/Nulo: 5,1% (eram 4,8%)

5,1% (eram 4,8%) Não sabe/Não respondeu: 3,6% (eram 3,3%)

Quaest

A pesquisa Quaest divulgada na quarta (23) mostrou que Leitão tem 44% das intenções de voto, enquanto Fernandes tem 42%. A diferença entre os dois está dentro da margem de erro do levantamento, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos

Os resultados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Veja, abaixo, os números da sondagem.

Evandro Leitão (PT): 44% (eram 43%)

44% (eram 43%) André Fernandes (PL): 42% (eram 43%)

42% (eram 43%) Indecisos: 2% (eram 4%)

2% (eram 4%) Branco/nulo/não vai votar: 12% (eram 10%)

Os candidatos empatam numericamente em pesquisa espontânea. Os dois aparecem com 37% das intenções de voto no levantamento que questiona em quem o eleitor irá votar sem apresentar o nome dos postulantes.

AtlasIntel

Na pesquisa AtlasIntel, divulgada em 17 de outubro, Fernandes e Leitão apareceram empatados tecnicamente. Fernandes tem 50% das intenções de voto, enquanto Leitão registrou 47,9%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão em empate técnico.

Veja os resultados da pesquisa estimulada:

André Fernandes (PL): 50% (51% dos votos válidos)

50% (51% dos votos válidos) Evandro Leitão (PT): 47,9% (49% dos votos válidos)

47,9% (49% dos votos válidos) Branco/nulo/não sabem: 2,2%

Datafolha

Na pesquisa Datafolha, os candidatos também estão tecnicamente empatados. No levantamento, Fernandes tem 45% e Evandro, 43%; a margem de erro da sondagem é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os resultados da pesquisa estimulada:

André Fernandes (PL): 45%

45% Evandro Leitão (PT): 43%

43% Branco/nulo: 8%

8% Não sabe: 4%

Sobre as pesquisas

Encomendada pela Record, a pesquisa do instituto Real Time Big Data entrevistou 1000 eleitores entre os dias 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O número de registro no TSE é: CE-03026/2024.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.000 eleitores de Fortaleza entre os dias 20 e 23 de outubro, em entrevistas presenciais. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número: CE-03394/2024. O nível de confiança da sondagem é de 95%, e a margem de erros é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Contratada pela TV Verdes Mares, afiliada da Globo, a pesquisa Quaest foi realizada presencialmente com 900 eleitores em Fortaleza, entre os dias 20 e 22 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-04417/2024.

A AtlasIntel entrevistou 1.608 internautas entre os dias 11 e 16 de outubro. A sondagem foi contratada pela empresa Focus Comunicação e Mídia. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95%, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é CE-00432/2024. O instituto emprega uma metodologia própria, em que os respondentes são geolocalizados e selecionados enquanto navegam na internet.

A pesquisa Datafolha foi encomendada pelo jornal O Povo. O levantamento foi feito presencialmente com 826 pessoas entre os dias 15 e 17 de outubro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais. A sondagem foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número CE-01856/2024.