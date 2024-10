Petróleo sobe em meio a temores geopolíticos e eleições nos EUA

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (25), impulsionados pelo risco de uma escalada no Oriente Médio e pela incerteza em torno das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

A cotação do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, subiu 2,25%, para 76,05 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), com vencimento para o mesmo mês, avançou 2,27%, para 71,78 dólares.

"O mercado está se recuperando em parte pelas preocupações sobre o que vai acontecer no fim de semana no Oriente Médio", disse à AFP Phil Flynn, do Price Futures Group.

As autoridades do Hamas acusaram nesta sexta o Exército israelense de atacar o último hospital em funcionamento no norte da Faixa de Gaza e de realizar ataques em território palestino, matando ao menos 32 pessoas no total.

O norte da Faixa de Gaza vivencia suas "horas mais sombrias", declarou nesta sexta o alto comissário da ONU para os direitos humanos.

Ao mesmo tempo, os preços do petróleo estão sendo empurrados para cima devido à proximidade das eleições presidenciais americanas e pela incerteza em torno delas, segundo os analistas.

"O mercado não sabe se seguirá pelo mesmo caminho ou se vai se ver afetado por uma nova série de regulações", apontou Flynn, o que está provocando "muito nervosismo".

