Petróleo sobe 4% na semana em meio a riscos relacionados a Oriente Médio e eleição nos EUA

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira e ganharam 4% na semana, com os investidores fazendo um balanço do conflito em andamento no Oriente Médio, bem como das eleições nos Estados Unidos no mês que vem.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 1,67 dólar, ou 2,25%, a 76,05 dólares o barril. O petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos fechou em alta de 1,59 dólar, ou 2,27%, a 71,78 dólares.

O Brent fechou com alta de 4% na semana, enquanto o WTI fechou com alta de 3,7% no período.

"Realmente parece que o mercado está oscilando em um padrão de espera até que tenhamos uma resposta para algumas dessas perguntas sobre Israel, a guerra e a eleição", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

"A eleição está criando incerteza em muitos mercados e as pessoas estão se retraindo um pouco, não preparadas para assumir grandes compromissos devido ao potencial de picos, volatilidade e incerteza", acrescentou Flynn.

Investidores em todo o mundo estão investindo no dólar americano e apostando na volatilidade crescente antes das próximas duas semanas cruciais que antecedem as eleições de 5 de novembro nos EUA, bem como uma eleição no Japão, e três grandes bancos centrais decidindo sobre as taxas de juros e o governo do Reino Unido apresentando seu novo orçamento.

Ambos os contratos de referência do petróleo flutuaram esta semana, subindo na segunda e terça-feira antes de cair na quarta e quinta-feira, em grande parte devido às expectativas de aumento ou redução do risco no Oriente Médio.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Robert Harvey em Londres e Florence Tan e Siyi Liu em Cingapura)