Pesquisa Real Time Big Data Fortaleza: Leitão tem 47% e Fernandes, 45% no 2º turno

A dois dias do segundo turno das eleições 2024, a disputa pela prefeitura de Fortaleza, capital do Ceará, está tecnicamente empatada, aponta o novo levantamento Real Time Big Data divulgado nesta sexta-feira, 25. Segundo a pesquisa, Evandro Leitão (PT) tem 47% e André Fernandes (PL), 45%. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais.

São 5% os que afirmaram votar branco ou nulo, e 3% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa foi realizada entre os dia 23 e 24 de outubro, com 1.000 eleitores, tem 95% de índice de confiança e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo CE-03026/2024.

Considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos, Leitão tem 51% e Fernandes, 49% das menções. No último levantamento realizado pelo instituto, divulgado dia 15, ambos os candidatos apareciam com 45% das intenções de voto.