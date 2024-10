Para Casa Branca, ataques de Israel contra Irã são em 'defesa própria'

Os ataques israelenses contra alvos militares no Irã são "um exercício de defesa própria" que responde ao lançamento de mísseis balísticos de Teerã no início deste mês, disse a Casa Branca na noite desta sexta-feira (25).

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Sean Savett, garantiu que estes "ataques dirigidos contra alvos militares" são "um exercício de defesa própria e em resposta ao ataque do Irã com mísseis balísticos contra Israel de 1º de outubro".

