Nunes diz que reduziu impostos e que levou muitas empresas para SP

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) disse, durante o debate da TV Globo contra o candidato Guilherme Boulos (PSOL), que reduziu impostos e trouxe empresas para a capital.

"Eu reduzi impostos, eliminei taxas e a gente está avançando, trazendo muitas empresas para São Paulo. As ações que estamos desenvolvendo em relação à desburocratização, combate à corrupção e ambiente saudável para as pessoas empreenderem, tem feito dessa cidade, a cidade do trabalho, um local propício para as pessoas virem aqui", disse Nunes.

O atual prefeito perguntou para seu adversário o motivo de o PSOL ter votado contra o projeto para reduzir impostos na capital. Dentre os impostos, Nunes cita a redução de ISS de audiovisual, streaming e franquia.

Boulos se justificou, dizendo que os vereadores colocaram "jabuti" na segunda votação da proposta. "O PSOL votou a favor na primeira votação. Na segunda votação, ele e a turma dele incluíram jabutis, que são coisas que não tem nada a ver com o projeto. O jabuti que colocaram é a prefeitura poder pegar moedas estrangeiras".

Nas propostas, Boulos falou ter incorporado uma proposta de Tabata Amaral (PSB), que apoiou ele para o segundo turno, como o Jovem Empreendedor.

CEUs

Boulos afirmou que sua vice, Marta Suplicy (PT), criou o CEU e, se eleito, ele melhorará o centro educacional. "A Marta, minha vice, fez os CEUs. O CEU cuida da criançada e dos adolescentes até 14 anos. Agora, vamos fazer o CEU 2.0, o CEU Profissões. O CEU Profissões vai trazer, em um único espaço, Wi-Fi livre, estúdio de audiovisual e formação em economia digital. Você, jovem da periferia, vai se formar em programador, designer, robótica e inteligência artificial".

Boulos questiona o motivo de Nunes não ter entregue nenhum CEU em seu mandato e se ele não considera isso importante. Nunes rebate, dizendo que os CEUs são importantes e fez a reforma de todos os eles, citando problemas na piscina e de infraestrutura.