O candidato e atual prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) defendeu as privatizações de sua gestão e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), destacando a ida do seu padrinho político ao debate. "A questão da Sabesp é essencial para universalizar o atendimento", disse.

Ao ser questionado sobre o as privatizações do serviço funerário, Nunes argumentou que ele era um dos "piores" e mais "mal avaliados".