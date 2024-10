Norte-irlandês é preso por extorsão sexual em "escala industrial" contra garotas

Por Amanda Ferguson

BELFAST (Reuters) - Um homem norte-irlandês foi condenado nesta sexta-feira à prisão perpétua por um abrangente caso de abuso sexual infantil na internet e chantagem a garotas em todo o mundo, além de um incidente que, segundo a polícia, levou uma norte-americana de 12 anos e seu pai a tirarem suas próprias vidas.

Um tribunal de Belfast analisou relatos de que Alexander McCartney, um estudante de ciências da computação de 26 anos que operava no quarto da casa de sua família, enganou vítimas em sites de mensagens, incluindo Snapchat e Instagram, fazendo-as crer que estavam falando com uma adolescente de idade similar.

Ele então as incentivava a enviar imagens indecentes ou participar de atividades sexuais por meio de uma webcam ou um telefone celular. Ele então compartilhava as imagens com outras pessoas e as usava para ameaçar as crianças. Ele frequentemente assumia a identidade de antigas vítimas e, em alguns casos, as forçava a envolver irmãos — alguns de 3 anos de idade — nos abusos.

As acusações são relativas a 70 vítimas de países como Reino Unido, EUA, Irlanda e Austrália.

"Seus crimes ocorreram em escala industrial. Sua depravação não conhecia fronteiras", afirmou o superintendente-chefe da polícia da Irlanda do Norte, Eamonn Corrigan.

Uma das vítimas que morava no Estado norte-americano de Virgínia Ocidental, suicidou-se em 2018 com a arma de seu pai durante um contato online com McCartney. Ela foi encontrada pela irmã de nove anos, relatou-o tribunal. O pai de ambas tirou a sua própria vida em seguida, contou a polícia.

"Nunca perdoaremos e nunca esqueceremos as coisas horríveis que esse predador fez", afirmou o pai de uma vítima neozelandesa, segundo comunicado da polícia.

McCartney poderá ser solto em 2039.