Minério de ferro sobe após 3 dias de queda na China e registra ganho semanal

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian subiram nesta sexta-feira, encerrando uma sequência de queda de três sessões e terminando a semana em alta, já que os investidores aguardavam novos anúncios de estímulo fiscal por parte da China, o maior consumidor.

O contrato janeiro do minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 2,81%, a 769,5 iuanes (108,04 dólares) a tonelada métrica, ganhando 0,92% na semana.

As recentes políticas macroeconômicas impulsionaram a recuperação dos metais ferrosos, ajudando os preços do minério de ferro a subir no curto prazo, disse o site chinês de informações financeiras Hexun Futures em uma nota.

Em meio à mudança de política de Pequim no final de setembro, houve reabastecimento de estoques antes do feriado do Dia Nacional, disse a Hexun Futures.