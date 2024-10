Máscara reparadora L'Óreal Professional vale R$ 148? Veja nosso teste

Eu tonalizo os meus cabelos e faço escova com frequência, por isso procurei uma máscara para minimizar os danos aos fios. Resolvi investir em um produto da linha Absolut Repair da L'Óreal Professional, cujo preço é salgado, mas o resultado recompensou, com cabelos mais macios e sedosos.

A máscara é enriquecida com extrato de quinoa dourada e proteína de trigo. A seguir, veja para quem o produto é indicado, o que gostei nele e quais os pontos de atenção.

O que gostei

Cabelos muito macios: a máscara da L'Óreal Professional fez uma diferença grande nos meus fios. Tive a sensação de que os cabelos viraram uma manteiga e a mão desliza facilmente ao passar nos cabelos.

Aplicação rápida: fabricante indica usar o produto no cabelo lavado e úmido. Em seguida, deixe agir de três a cinco minutos. Comparado com outras máscaras que recomendam uso em até 30 minutos, posso ganhar tempo e reduzir as desculpas para seguir com o tratamento.

Não pesa os fios: produto tem uma consistência bem firme, ao ponto de virar o pote e não escorrer. Porém, não chega a pesar os fios depois do uso.

Cabelos ganharam mais maciez após usar máscara capilar da L'Óreal Professional Imagem: Juliana Almirante

Pontos de atenção

Preço elevado: produto da L'Óreal Professional não tem valor acessível em relação a outros produtos similares. A boa notícia é que o pote é bem servido, de 500 g.

Resultados vieram com o tempo: não cheguei a sentir uma diferença visível no meu cabelo apenas com uma aplicação. Para mim, as mudanças chegaram depois de usar ao menos três vezes.

O que mudou para mim

Além de sentir os fios bem macios, os meus cabelos também ganharam um efeito mais espelhado depois do uso do produto. Gosto muito dessa aparência de cabelo brilhante, porque dá aquele ar de saúde para os fios.

Para quem é indicado

O produto é direcionado a um tratamento reparador em cabelos danificados. O efeito é de nutrição, hidratação e reparação, segundo a marca. Por isso, pode ser uma boa ideia se o seu cabelo passou por danos como alisamento químico e coloração.

O fabricante ainda recomenda que essa máscara seja usada em cabelos mais grossos. Para os mais finos, a marca indica a variação da "Golden" da mesma linha.

A L'Óreal Professional divulga que o tratamento com a máscara reduz os danos em até 77% e deixa os cabelos sete vezes mais brilhantes, considerando o uso de xampu e máscara após cinco aplicações. Portanto, indico para quem busca resultados consistentes a médio e longo prazo.

