Marçal liga para Nunes durante transmissão ao vivo e não é atendido

Do UOL, em São Paulo

Derrotado no primeiro turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) ligou para o candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) em transmissão ao vivo, mas não foi atendido.

O que aconteceu

Marçal entrevistou Guilherme Boulos (PSOL) em live nas redes sociais. Em pouco mais de uma hora de transmissão, ele reclamou várias vezes por Nunes não ter aceitado o convite.

Ele ligou para o prefeito e mostrou a tela do celular. Nunes já havia dito anteriormente que não participaria. "Política é coisa séria", respondeu o prefeito ao ser questionado sobre o assunto. "Não estou aqui para brincadeiras".

Após falar com Boulos, Marçal disse que não esperava que nenhum dos candidatos fosse topar a conversa. "Confesso meu desconforto", afirmou. "Fiquei assombrado quando o Guilherme aceitou."

Empresário disse que não sabe ainda se volta para o Brasil para votar no domingo (27). Após ficar fora do segundo turno, ele foi para a Europa com a família. "Estou pensando se compensa. Ainda não decidi se volto ou não", falou.