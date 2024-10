Marçal questiona sobre prosperidade, e Boulos rebate: 'Não são cifrões'

Do UOL, em São Paulo

Em transmissão ao vivo nas redes sociais, Pablo Marçal (PRTB) questionou se Guilherme Boulos (PSOL) acreditava na prosperidade e como pode acreditar em algo que não vive. Boulos respondeu que se considera uma pessoa próspera.

O que aconteceu

"Você acredita na prosperidade? Por que você está há 20 anos morando no mesmo lugar, como é que você acredita numa coisa que você não vive?", questionou Marçal.

Boulos, então, respondeu que prosperidade não são apenas os cifrões que a pessoa tem na conta. "Eu me considero uma pessoa próspera trabalhando como professor, porque fazia o que eu gostava, nunca passei necessidade, a minha família nunca passou necessidade, sempre pude ter um padrão de vida compatível com o que eu ganho. Então, a prosperidade, Marçal, para mim, não é apenas os cifrões que as pessoas têm na conta bancária", disse.

O que eu defendo, e também para isso estou na política, é que todo mundo possa prosperar, cada um do seu jeito.

Guilherme Boulos

Boulos aceitou convite para sabatina com Marçal, que foi recusado pelo prefeito candidato à reeleição, Ricardo Nunes. O ex-coach, terceiro colocado na eleição à Prefeitura de São Paulo, divulgou um vídeo em suas redes sociais na quarta-feira (23), desafiando Boulos e Nunes, que disputam o segundo turno no domingo (27), a serem sabatinados por ele. Boulos aceitou, Nunes descartou.

"Nunca fugi de dialogar com ninguém", disse Boulos ao aceitar sabatina. "Será que o prefeito Ricardo Nunes topa? Ou vai fugir?", afirmou o deputado. Procurada pelo UOL para saber se o prefeito iria à sabatina, a campanha de Nunes disse que não iria se pronunciar.