Mais de 10.000 haitianos fugiram de ataques de gangues na última semana, diz ONU

PORTO PRÍNCIPE (Reuters) - Mais de 10.000 pessoas foram deslocadas internamente no Haiti na última semana, à medida que gangues armadas que operam dentro e nos arredores da capital Porto Príncipe intensificam os ataques em áreas que ainda não controlam, segundo estimativas da agência de imigração da ONU na quinta-feira.

A agência havia dito, no início de setembro, que mais de 700.000 pessoas estavam deslocadas internamente no país caribenho, quase o dobro do número registrado seis meses antes.

Na última semana, as gangues intensificaram os ataques em várias cidades perto da capital, onde grande parte da cidade e seus subúrbios estão sob o controle de vários grupos armados violentos unidos sob uma aliança comum conhecida como Viv Ansanm.

O conflito está causando fome em parte da população, à medida que as gangues se apoderam das terras agrícolas e bloqueiam as rotas de transporte, enquanto as pessoas são forçadas a fugir de suas casas - muitas vezes para acampamentos improvisados - e não podem mais depender de uma renda estável para comprar alimentos.

Embora a ONU tenha autorizado uma força internacional para ajudar a polícia haitiana a retomar o controle, a missão tem recebido poucos recursos e produzido poucos resultados.

A liderança do Haiti solicitou que a força fosse convertida em uma missão formal de manutenção da paz para aumentar os recursos, uma iniciativa que foi bloqueada no mês passado pela China e pela Rússia.

