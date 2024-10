Exame de Lula segue estável, mas ainda há restrições para viagens

Do UOL, em Brasília

O boletim médico do presidente Lula (PT) apontou que o exame feito nesta manhã "está estável em relação aos anteriores". O presidente sofreu uma queda no banheiro e bateu a nuca no último sábado (19).

O que aconteceu

Segundo o boletim, ele "está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília". Com isso, continuam restrições a viagens de longa duração e está cancelada a ida a Cali, na Colômbia, na semana que vem.

O presidente ia participar da COP 16 sobre Biodiversidade, com previsão de embarque na próxima terça (29). Já é a segunda viagem internacional que Lula cancela por causa do acidente, depois de deixar de ir à Rússia para participar da cúpula do Brics.

Lula volta ao Planalto nesta sexta (25). Ele participa da cerimônia de pactuação do acordo sobre indenização das vítimas do acidente de Mariana (MG), depois de quatro dias despachando no Palácio da Alvorada.

Ele deverá repetir o exame daqui a cinco dias. O objetivo das ressonâncias magnéticas, realizadas no Hospital Sírio-Libanês, é identificar possíveis sangramentos. Segundo o médico cardiologista Roberto Kalil Filho, que acompanha Lula, o presidente teve uma pequena hemorragia após a queda e é preciso manter acompanhamento.

Lula falou em 'estrago'

Lula chamou o acidente de "grave", mas disse que não afetou a parte mais delicada da cabeça. O presidente foi internado no sábado após o acidente doméstico e teve alta no mesmo dia. Ele levou pontos e voltou à unidade para novos exames no domingo (20).

"Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte", disse Lula, em conversa com Luiz Caetano (PT), candidato à Prefeitura de Camaçari (BA), publicada nas redes sociais. "Os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida."

Há uma preocupação do Planalto em manter a imagem saudável do presidente. Logo após a divulgação do boletim, começaram questionamentos de opositores e usuários nas redes sociais sobre a idade de Lula, que completa 79 anos no final deste mês.

Ferimento foi na base da cabeça

Boletim médico de domingo informou que Lula sofreu "ferimento corto-contuso em região occipital".A região occipital está localizada na parte de trás do crânio, na base da cabeça.

Um ferimento corto-contuso é produzido por uma contusão (machucado) que corta a pele. Esses ferimentos podem variar de leves a graves, dependendo da profundidade do corte, da área afetada e dos danos internos.

Se o machucado for superficial, o tratamento é mais simples. Mas, se for profundo, atingindo ossos do crânio ou causando sangramento interno, o caso é mais grave e pode exigir cuidados intensivos, até uma cirurgia.