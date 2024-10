Lula diz que não sabe qual destino foi dado a recursos declarados no acordo antigo de Mariana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não se sabe o que foi feito com os R$ 38 bilhões declarados já terem sido gastos no acordo vigente de reparação aos danos da tragédia de Mariana. "Nem o Ministério Público, a Defensoria, governos dos Estados ou governo federal sabem. Foram R$ 37 bilhões sic gastos e não sabemos com o que", afirmou durante evento no Palácio do Planalto.

As críticas do presidente foram sobre a condução das ações que ficaram sob responsabilidade da Fundação Renova, criada pelas empresas envolvidas no desastre. "Quero saber quantas casas a fundação do acordo antigo de Mariana construiu", disse Lula.

O governo federal formalizou no evento em o compromisso firmado com as empresas para o pagamento de R$ 100 bilhões em recursos novos destinados a políticas de reparação socioambientais. Esse valor será destinado ao Poder Público ao longo de 20 anos.

Além disso, há R$ 32 bilhões em obrigações a fazer, diretamente pelas empresas. Ou seja, são R$ 132 bilhões em valores novos e R$ 38 bilhões já desembolsados via Fundação Renova, totalizando o valor global de R$ 170 bilhões.