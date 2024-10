Kremlin nega contato frequente entre Putin e Musk, como afirma o WSJ

O Kremlin negou nesta sexta-feira (25) uma informação publicada pelo Wall Street Journal, segundo a qual o presidente russo Vladimir Putin e o bilionário Elon Musk mantêm contato frequente e secreto desde o fim de 2022.

O governo russo afirma que os dois só conversaram uma vez e antes da data citada.

O jornal americano, que cita fontes de países ocidentais e russas, afirmou que Putin e Musk, o homem mais rico do mundo e dono, entre outras empresas, da SpaceX, estavam em contato desde o fim de 2022.

As conversas abordariam temas pessoais, mas também questões de geopolítica e comércio, segundo o texto publicado na edição online do WSJ na quinta-feira.

Segundo duas fontes do Wall Street Journal, Putin teria pedido a Musk que não ativasse seu serviço Starlink, que fornece internet via satélite, sobre Taiwan. Ele teria apresentado a solicitação como um "favor" ao presidente chinês, Xi Jinping, segundo o jornal.

"Tudo isto é falso, uma informação absolutamente falsa publicada no jornal", afirmou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

Putin e Musk estiveram em contato uma vez "antes de 2022", acrescentou.

"Foi uma conversa telefônica de média duração. Foi o único contato", insistiu o porta-voz.

"Eles falaram sobre tecnologias visionárias, tecnologias para o futuro, compararam as áreas de desenvolvimento tecnológico que Musk considerava promissoras", acrescentou Peskov.

"Depois disso, não houve contato entre Putin e Musk e todas as afirmações são falsas", insistiu, antes de considerar "provável" que a publicação do artigo tenha relação com a "batalha eleitoral" nos Estados Unidos para as presidenciais de 5 de novembro.

Elon Musk, também proprietário da Tesla e da rede social X, apoia o candidato republicano Donald Trump, que presidiu os Estados Unidos de 2017 a 2021.