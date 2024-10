A China atraiu 640,6 bilhões de yuans (US$ 89,9 bilhões) em investimento estrangeiro direto (IED) entre janeiro e setembro de 2024, 30,4% menos do que no período equivalente do ano passado, segundo dados do Ministério de Comércio do país. Entre janeiro e agosto, o volume de IED havia caído em ritmo mais forte, de 31,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.