Indígenas awá da Colômbia: diante da violência, uma 'conexão' com a natureza

Os indígenas awá são um dos povos indígenas da Colômbia mais ameaçados pela violência, e seu território tem sido alvo de depredação por grupos armados há décadas.

Enquanto a COP16 sobre biodiversidade está sendo realizada em Cali, os awá personificam a luta pela sobrevivência dos povos indígenas, a defesa da floresta e a visão de um mundo "conectado" à natureza.

"O povo awá resiste há 500 anos (...) contra a invasão de terras, discriminação, grupos armados, recrutamento, deslocamento forçado e aculturação", disse à AFP Olivio Bisbicus, um dos líderes da comunidade de mais de 50 mil habitantes.

Os "inkal awá", ou "gente da selva" em sua língua ancestral awapit, vivem no sopé amazônico do departamento de Nariño (sudoeste), um dos mais conflituosos da Colômbia.

Seu território se estende até o Equador, com mais de 600 mil hectares sobre os bosques de montanha. O município de Barbacoas, na reserva natural privada La Nutria, é uma tentativa bem-sucedida de "proteção integral da vida e da cultura awá".

- "Risco de extermínio" -

Há "três grupos armados em disputa" nessa região de fronteira, que é invadida por plantações de coca, um corredor de tráfico de drogas para o Pacífico e repleta de minas de ouro ilegais, diz Alex Javier González, subsecretário de paz do gabinete do governador de Nariño, que descreveu a situação como "crítica" para os awá.

A Justiça colombiana documentou 25 anos de violência contra este povo durante o conflito com os então guerrilheiros das Farc, e observou um "risco de extermínio físico, cultural e espiritual".

Entre 1990 e 2016, a guerrilha matou 185 awás e os assassinatos continuaram mesmo depois do acordo de paz em 2016. Ao menos 22 indígenas foram mortos em 2022, incluindo um líder reconhecido.

No início de 2023, as defensorias do povo da Colômbia e do Equador lançaram uma advertência conjunta sobre as ameaças contra essa população. A Corte Constitucional colombiana emitiu ao menos três sentenças pedindo sua proteção.

No entanto, nada foi feito. Três homens awás, entre eles um jovem de 19 anos, foram assassinados no final de agosto, segundo Unipa, uma de suas organizações representativas.

- "Resistem" -

"No entanto, eles resistem", disse González.

"Eles demonstraram grande coragem e estão entre os mais determinados", diz Gilles Bertrand, embaixador da União Europeia (UE), que os apoia juntamente com vários Estados-membros e a ONU. "Sua luta é emblemática da resistência de certas comunidades indígenas e rurais da Colômbia aos grupos armados.

"Eles são um exemplo de comunidades em perigo de extinção", disse Jan Egeland, ex-funcionário da ONU e diretor do Conselho Norueguês para Refugiados (NRC), que visitou Nariño recentemente.

"Ser líder awá é complicado e perigoso", confirma Bisbicus.

"O tráfico de drogas traz vício, desarmonização do território, destruição de nossa cultura e natureza", acrescenta ele com amargura.

"Diante das armas, estamos de mãos vazias. Mas temos o diálogo, nosso conhecimento ancestral, nossa identidade, nossas autoridades, nossa presença aqui há séculos", continua Bisbicus.

Armada apenas com paus, a guarda indígena da Unipa, composta por 2 mil voluntários, possibilitou a implementação de medidas de "autoproteção".

"Temos mantido a unidade do nosso povo e exigido respeito por nosso território. Nossa terra não é um campo de batalha", assegura Bisbicus.

"Hoje o povo awá tenta recuperar seu destino", ele continua, brandindo o tradicional bastão de madeira de palmeira, um símbolo de uma "vida boa e bonita" de acordo com os awá.

- "Vínculo espiritual" -

Guardiões da floresta, os awás também se caracterizam pela sua forte "conexão" e "vínculo espiritual" com a sua terra.

"O território é um espaço vivo, onde convivemos com a natureza, os animais e os espíritos", conta Wilmer Rigoberto Bisbicus, coordenador da La Nutria.

Bastam algumas horas caminhando pela selva com os povos indígenas para sentir esse vínculo impalpável, mas muito poderoso. "Aqui chove muito. Essa água é vida, ela se harmoniza", explica Álvaro Pai, o guia da reserva, à sua maneira, de bengala na mão. A uma altitude de quase 1.000 metros, La Nutria esconde uma cachoeira encantadora com vista para um vale verdejante.

"A cachoeira ouve você e o cura. Você pode vir e conversar com ela ao amanhecer, contra a parede de pedra. É preciso cuspir nela para cumprimentá-la, para que ela não se ofenda com sua presença. Era assim que os ancestrais faziam", diz Álvaro.

Descrito pelo embaixador da UE como um "ambicioso projeto de paz e ecoturismo", os 365 hectares de La Nutria são o lar de 185 espécies de pássaros multicoloridos, borboletas magníficas e sapos escondidos ao longo das trilhas sinuosas.

Wilmer oferece uma visão da rica cosmogonia dos awá: "Estamos ligados aos quatro mundos, o submundo, o mundo humano, o mundo espiritual e o mundo dos deuses, estrelas e astros (...) Esses mundos estão conectados. Se causarmos sofrimento a um deles, causaremos sofrimento a todos os outros.

