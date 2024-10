Hambúrguer do Mc é de minhoca? Entenda a história por trás da lenda urbana

"Os hambúrgueres do McDonald's são feitos de carne de minhoca". Quem nunca ouviu esse boato? Esta é umas das mais antigas lendas urbanas em torno da marca e já foi desmentida diversas vezes por Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, controladora do McDonad's no Brasil.

Em entrevista ao programa "Portas Abertas", ele convidou os clientes a visitarem as cozinhas do fast food para desmistificar esse tipo de história.

"O visitante tem a chance de tocar nos produtos, obviamente depois de um processo de higienização das mãos, e tem a oportunidade de ver que tomate é tomate, alface é alface. A gente deixa que ele participe desse processo, e a primeira certeza que ele tem é que não tem minhoca na carne. A carne é 100% bovina", disse o executivo.

Um ano antes dessa entrevista, ele mesmo acompanhou uma visita de jornalistas a um dos restaurantes da rede em São Paulo e mais uma vez declarou: "O hambúrguer é 0% minhoca, 100% carne."

Mas de onde veio esse boato?

Até hoje a marca não sabe como o caso nasceu nem quem foram os responsáveis por divulgar a história de carne de minhoca. Para os representantes da marca, a ideia é tão absurda que já virou piada.

Em uma entrevista concedida à Folha, José Renato Bellenzani, então diretor de operações da Braslo (processadora de carnes do McDonald's), disse que a ideia pode ter vindo do formato em que a carne fica quando sai pela máquina de moagem. Lembra uma minhoca.

Segundo a rede de lanchonetes, os únicos ingredientes presentes nos hambúrgueres bovinos são a carne, o sal e a pimenta. Esses temperos são adicionados apenas nos restaurantes, depois que o hambúrguer é frito.

Os cortes de carne usados vêm das partes dianteiras e costelas do boi.

É no "Food Town" (do inglês, Cidade do Alimento), no km 17,5 da rodovia Anhanguera, em Osasco (São Paulo), que toneladas de carne bovina utilizadas pela marca são processadas.

A carne, proveniente de abatedouros de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, além de ser usada nas franquias brasileiras, ainda é exportada para Colômbia e Paraguai.

Imagem: Reprodução

E os boatos não param por aí

Os nuggets são feitos de uma gosma rosa? Esse é outro boato, não tão famoso quanto a carne de minhoca, mas que circulava sobre os produtos da marca.

Segundo o McDonald's, não há nenhuma gosma na fabricação dos nuggets e do hambúrguer de frango. Apenas peito, coxas e sobrecoxas de galinhas.

O que acontece é que essas carnes são moídas e formam uma massa, usada para dar o formato arredondado do alimento. Depois ganham uma cobertura de farinha de trigo, farinha de milho, aipo e condimentos para adquirir uma casquinha crocante.

O produto é pré-frito e cozido, depois segue para o freezer e na sequência vai para linha de embalagem. Quando chegam aos restaurantes, vão para a fritadeira.

A carne de frango é fornecida ao McDonald's por abatedouros do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina.

Picanha sem picanha

Um fato recente trouxe desconfiança novamente para a marca. Em 2022, a empresa admitiu que a carne usada nos novos sanduíches da linha McPicanha não têm picanha na composição.

"Os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha (com aroma natural de picanha), uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente)", afirmava o McDonald's em nota.

Dois dias após a divulgação, os lanches de picanha sumiram dos cardápios digitais e dos restaurantes.

*Com matéria de maio de 2022