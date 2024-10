Fiscal importa para BC e ingredientes recentes assustam mercado, diz diretor Renato Gomes

(Reuters) - O tema fiscal importa para a política monetária porque impacta demanda, condições financeiras e expectativas de inflação, disse nesta sexta-feira o diretor de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, Renato Gomes, apontando haver ingredientes recentes nessa área que assustaram o mercado.

Em evento do Bank of America em Washington, às margens das reuniões do FMI e do Banco Mundial, Gomes citou preocupações relacionadas ao déficit de empresas estatais, viabilidade das contas federais de 2025 e políticas públicas financiadas por fora do Orçamento.

(Por Bernardo Caram)