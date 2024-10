Fiat revela os primeiros carros híbridos flex da marca; veja quais são

Do UOL, em São Paulo

A Fiat oficializou nesta sexta-feira que iniciará sua caminhada no mercado de veículos híbridos no Brasil. A marca confirmou que os SUVs Pulse e Fastback serão os primeiros modelos da marca a receber este tipo de motorização, com sistemas elétricos ao lado dos motores a combustão para aumentar a autonomia de seus veículos e diminuir a emissão de carbono.

O que aconteceu

A Fiat anunciou que irá acrescentar a seus modelos opções híbridas em breve. Os primeiros carros a contarem com sistema híbrido serão dois SUVs: Pulse e Fastback.

A Stellantis, dona da Fiat, já havia adiantado que seus primeiros veículos híbridos flex estão em produção no Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais, e serão equipados com a tecnologia Bio-Hybrid.

A parte central dessa tecnologia consiste em um dispositivo elétrico multifuncional, que substitui o alternador e o motor de partida.

Esse equipamento também funciona como propulsor elétrico, que fornece torque adicional para o motor a combustão e também energia para carregar a bateria adicional de íons de lítio de 12 Volts, que alimenta a máquina elétrica e opera paralelamente ao sistema elétrico convencional.

O logotipo T200 Hybrid divulgado pela marca italiana revela que o motor a receber a tecnologia híbrida flex será o 1.0 turbo flex de 130 cv e 20,4 kgfm, sempre acompanhado de transmissão CVT.

No Pulse, esse motor hoje equipa as versões não híbridas Audace (R$ 123.990) e Impetus (R$ 138.990). No Fastback, atualmente o propulsor T200 está nas configurações Turbo 200 (119.990), Audace (R$ 149.990) e Impetus (R$ 159.990).