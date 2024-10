Explosões são ouvidas no Irã e na Síria conforme Oriente Médio enfrenta retaliação israelense

DUBAI/CAIRO (Reuters) - Explosões fortes foram ouvidas no Irã e perto da capital da Síria na madrugada de sábado (horário local), segundo a mídia estatal de ambos os países, o possível início de uma resposta esperada por Israel a uma barragem de mísseis balísticos realizada pelo Irã em 1º de outubro.

A TV estatal do Irã disse que várias explosões fortes foram ouvidas ao redor da capital Teerã, mas não houve nenhum comentário oficial sobre a origem das explosões. A mídia semioficial iraniana disse que explosões também foram ouvidas na cidade vizinha Karaj.

As Forças de Defesa de Israel disseram que seus militares estavam realizando ataques precisos.

A TV estatal síria disse que explosões também foram ouvidas na região central de Damasco.

O Oriente Médio tem estado no limite, na expectativa da retaliação israelense ao ataque do Irã, no qual cerca de 200 mísseis balísticos foram disparados contra Israel, o segundo ataque direto do Irã contra Israel em seis meses.

O ministro da Defesa de Israel disse esta semana que os inimigos "pagarão um preço alto" por tentar prejudicar Israel.

Nas últimas semanas, Israel intensificou sua ofensiva contra os militantes palestinos do Hamas em Gaza e seu aliado Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano. A guerra foi desencadeada há um ano pelo ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Washington está tentando evitar que o conflito se amplie ainda mais. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse na quarta-feira que a retaliação de Israel não deve levar a uma escalada maior.

(Reportagem de Parisa Hafezi em Dubai e Ahmed Tolba; reportagem adicional de Trevor Hunnicutt em Washington)