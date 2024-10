Exército israelense anuncia morte de cinco soldados no sul do Líbano

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira a morte de cinco soldados em combate no sul do Líbano, onde efetua, há várias semanas, uma ofensiva terrestre contra o movimento libanês pró-Irã Hezbollah.

Um comunicado militar afirma que os soldados, todos reservistas, "caíram em combate no sul do Líbano" na quinta-feira, o que eleva para 32 o número de soldados mortos desde o início da operação no Líbano, em 30 de setembro, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

myl-jd/jvb/pc/fp

© Agence France-Presse