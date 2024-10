Estado de Washington nos EUA confirma primeiros casos em humanos de gripe aviária

São Paulo, 25 - O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) confirmou dois casos de gripe aviária em humanos no Estado de Washington, os primeiros registrados no Estado. Esses casos envolvem trabalhadores do setor avícola, que foram infectados por uma cepa diferente do vírus H5N1 que vem se espalhando entre o gado leiteiro. Segundo autoridades, aves migratórias podem ter transmitido o vírus a frangos na granja onde eles trabalham.De acordo com o CDC, neste ano até agora foram confirmados 31 casos de gripe aviária H5N1 em humanos no país. São 15 casos na Califórnia, 10 no Colorado, dois em Michigan, dois em Washington, um em Missouri e um no Texas. Fonte: Dow Jones Newswires.