Eletrobras vai captar US$400 mi em financiamento com agência italiana

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras anunciou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou captação de 400 milhões de dólares junto à Agência de Crédito à Exportação da Itália (Sace).

"Como componente da estratégia financeira da Eletrobras, buscamos a diversificação de instrumentos de captação e obtenção de linhas de crédito com prazos e custos adequados ao financiamento de projetos", afirmou a companhia em fato relevante ao mercado.

Segundo a Eletrobras, a captação junto à Sace é a primeira com apoio de uma agência internacional de crédito à exportação.

A operação foi estruturada na forma de sindicato de bancos, tendo a liderança do Citibank, afirmou a Eletrobras. A Sace dará cobertura de garantia do risco de 80% do montante desembolsado, e os 20% remanescentes serão garantidos pelo sindicato de bancos, pelo prazo de 10 anos, sendo três anos de carência e sete de amortização.

(Por Alberto Alerigi Jr.)