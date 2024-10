Após reportagem do UOL, chefe de gabinete vira alvo de inquérito em SP

Eduardo Olivatto, chefe de gabinete da Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras), se tornou alvo nesta sexta-feira (25) de um inquérito para apurar possível crime eleitoral, após o UOL revelar um vídeo no qual ele pede votos para Ricardo Nunes (MDB), prefeito e candidato à reeleição.

O que aconteceu

Inquérito foi instaurado a pedido do Ministério Público. Diante da requisição, a abertura da investigação é obrigatória por parte da Polícia Civil.

Episódio aconteceu na Vila Guilherme no último dia 11. Em vídeo obtido pelo UOL, Olivatto fala para dezenas de funcionários ao lado de um caminhão da Potenza Engenharia. Ele tem na cabeça um boné verde com o número 15, usado por Nunes nas urnas.

Será que eu consigo fazer com que vocês reflitam e a gente consegiga buscar esse entendimento pra gente dar prosseguimento junto com o Ricardo Nunes? É possível isso? É possível? Vocês vão analisar isso com calma? E os que já se decidiram, por favor, conversem com todo mundo que vocês puderem. Cada voto que a gente conseguir é de fundamental importância.

Eduardo Olivatto, em vídeo com funcionários da Potenza

Procurado, Olivatto ainda não se manifestou sobre a abertura de inquérito. Na época da reportagem, ele negou que tenha pedido votos. "Não há nenhuma pressão sobre os funcionários, nem tampouco ameaças. Apenas um pedido de reflexão sobre o trabalho feito pela atual gestão", afirmou em nota. O servidor diz ainda que "tem direito de fazer campanha política para quem quiser". "Não configura nenhum crime", afirmou.

Procurada, a prefeitura informou que o servidor está de férias, o que foi confirmado por Olivatto. Já a Potenza informou que "cedeu o seu espaço de maneira espontânea, gratuita e fora do horário de expediente de seus funcionários para as falas", com "o único e exclusivo objetivo de contribuir para o fortalecimento da democracia".

Quem é Eduardo Olivatto

Olivatto é funcionário de carreira da prefeitura. Ele foi nomeado em 1988, na gestão de Luiza Erundina (à época, no PT). No meio político, é apontado como uma das figuras mais influentes na secretaria e responsável por manter uma atuação alinhada com o gabinete do prefeito.

Servidor é irmão da advogada Ana Maria Olivatto. Ex-mulher de Marcos Willians Herba Camacho, o Marcola, Ana foi assassinada em outubro de 2002, em Guarulhos. Segundo as investigações, a morte ocorreu em decorrência de disputas de poder interno da organização criminosa paulista.

Em agosto, servidores foram levados de ônibus para ato eleitoral. Em caso revelado pelo UOL em agosto, funcionários do Centro de Apoio ao Trabalho e ao Empreendedorismo foram da sede do órgão à quadra da escola de samba Mocidade Alegre, onde aconteceria um comício da vereadora Sandra Santana (MDB), aliada de Nunes reeleita para o cargo.

Suposta ligação entre políticos e crime organizado tem sido tema recorrente nas eleições de São Paulo. No segundo turno, Nunes tem explorado em inserções de TV o fato do rival Guilherme Boulos (Psol) ter sido o mais votados nos presídios da capital. Ainda no primeiro turno, a suspeita de vínculo entre a cúpula do PRTB, de Pablo Marçal, e a facção também foi explorada.