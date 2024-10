Dirigente do BCE diz que zona do euro ainda está muito longe da taxa neutra

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau disse que a zona do euro ainda está "muito longe" da taxa neutra de juros, em painel sobre política monetária em evento do Fundo Monetário Internacional (FMI), nesta sexta-feira. Na ocasião, ele reforçou que o BCE depende de dados para decidir o ritmo dos próximos cortes de taxas de juros.

"As expectativas de inflação no médio prazo estão melhor ancoradas", afirmou o dirigente.

De acordo com Villeroy de Galhau, os bancos centrais têm obtido sucesso no combate à inflação.

Ainda que o BCE não mude a meta de inflação em 2%, ele sugeriu que é preciso considerar uma flexibilidade para o número.