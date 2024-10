Gosta de queijo? Veja hospedagens para visitar queijarias artesanais em SP

Conhecer as etapas de fabricação de diversos tipos de queijos, muitos deles premiados em concursos brasileiros e internacionais, provar as variedades produzidas localmente e fazer piqueniques no campo são algumas das atividades promovidas pelas 38 queijarias incluídas na Rota Turística do Queijo Artesanal Paulista.

Localizadas em 34 cidades do estado de São Paulo, as propriedades detêm conquistas em premiações como o World Cheese Awards (Capril do Bosque, em Joanópolis), o Mondial du Fromage (Estância Silvânia, em Caçapava, e Belafazenda, em Bofete) e o Mundial de Queijos do Brasil (Bolderini, em Pindamonhangaba, e Jeito de Mato, em Fernandópolis).

Além dos tipos mais comuns, a exemplo de muçarela, frescal, meia cura e coalho, as visitas são uma oportunidade para conhecer especialidades como os queijos itálico (feito de leite cru, com maturação de 90 a 120 dias, na queijaria Nata da Serra, em Serra Negra) e tulha (de massa quebradiça, com cristais, na Fazenda Atalaia, em Amparo).

Para explorar as sedes de algumas queijarias —ou até mesmo hospedar-se em casas disponíveis dentro das fazendas dos fabricantes—, a seleção abaixo reúne dez imóveis disponíveis para aluguel na plataforma online Airbnb. Todos mereceram notas acima de 4,1 dos usuários do site, em um total possível de 5. Os preços são referentes a uma diária e foram checados em 24/10/24.

Joanópolis

Chalé para casal com lareira e hidromassagem Imagem: Reprodução/Airbnb

Queijaria da Rota: Capril do Bosque

A 18 quilômetros do centro da cidade, o chalé para casal tem lareira, hidromassagem com cromoterapia, rede horizontal e vista para as montanhas. Além de preparar refeições na cozinha equipada, é possível encomendar o café da manhã.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Chalé aconchegante, tivemos uma ótima estadia. Recomendamos e em breve retornaremos!" (Wagner, outubro de 2024)

Ibiúna

Cama king size a 10 minutos da Estrada do Vinho Imagem: Reprodução/Airbnb

Queijaria da Rota: Cabanha Mulekinha

Em uma propriedade que produz queijos com leite de gado Jersey, o chalé de madeira conta com cama king size e pequena cozinha integrada ao quarto. Os restaurantes da Estrada do Vinho, na vizinha São Roque, estão a cerca de 10 minutos de carro.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Incrível, um toque rústico com charme singular. As instalações são bem planejadas, tudo muito limpinho. Na primeira noite estava um pouco frio, mas o chalé ficou super quentinho... aproveitamos para acender a fogueira, foi maravilhoso! A vista é um espetáculo e o local é fechado, com alguns animais. Voltaremos com certeza!" (Luana, setembro de 2024)

Amparo

Casa com materiais de demolição reaproveitados Imagem: Reprodução/Airbnb

Queijaria da Rota: Fazenda Atalaia

Vidro, madeira e outros materiais de demolição foram reaproveitados na construção da casa de dois quartos, para até seis pessoas. Está localizada em um sítio com sete minas de água, trilhas e um pomar com mais de 300 árvores de nozes-pecã.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Nossa estadia foi excelente. A casa é supernova, como nas fotos. Ótimo local para descansar e estar perto da natureza. Com certeza indicamos." (Ticiana, outubro de 2024)

Cunha

Ambiente aconchegante na zona rural Imagem: Reprodução/Airbnb

Queijarias da Rota: Fior D'Itália e Gran Sierra

As paredes brancas, as portas e janelas azuis e os móveis em estilo rústico dão um clima de aconchego à casa de dois quartos e dois banheiros. Na zona rural de Cunha, está próxima de campos de lavanda, cafés e restaurantes.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "A casa é incrível, dos sonhos, tem tudo que se precisa. Passei uma semana trabalhando, wi-fi funciona superbem, o local é extremamente silencioso e aconchegante, no quintal há temperos e lavanda ao redor. Enfim, voltarei com certeza e recomendo a todos!" (Karine, outubro de 2024)

Pindamonhangaba

Apartamento elegante e arrojado, para até cinco hóspedes Imagem: Reprodução/Airbnb

Queijarias da Rota: Bolderini e Queijaria do Jordão

Com decoração elegante e arrojada, o apartamento recebe até cinco hóspedes em três quartos. Da varanda é possível ver o pôr do sol e as serras do Mar e da Mantiqueira. O aluguel dá direito ao uso de uma vaga demarcada na garagem coberta.

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Minha família se sentiu em casa. Lugar extremamente aconchegante! Indico para quem procura algo limpo, organizado e de fácil acesso a todas as regiões do Vale do Paraíba." (Clayton, agosto de 2024)

Campinas

Decoração brasileira em Joaquim Egídio Imagem: Reprodução/Airbnb

Queijaria da Rota: Cabanha Campestre 53

Alegre e colorida, a Casa da Artista é toda decorada com quadros, plantas e objetos que refletem a cultura brasileira. Fica no distrito de Joaquim Egídio, mesmo endereço da queijaria contemplada na rota.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Não tenho palavras para descrever o quão maravilhosa foi minha estadia. A casa é um sonho, um pedacinho do paraíso, você tem vontade de ficar e nunca mais ir embora." (Silvia, setembro de 2024)

Botucatu

Arquitetura aberta e decoração minimalista Imagem: Reprodução/Airbnb

Queijaria da Rota: Estância do Queijo

Com ares minimalistas, é uma das três pequenas casas para hóspedes localizadas em um terreno de 5.000 m². Tem uma suíte, sala de estar integrada à cozinha, área de serviço e deque privativo.

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "É um local muito bom. Arquitetura aberta, contato com a natureza que envolve a casa. Uma delícia tomar café na varanda para o nascente e ver muitos pássaros. Vale a pena conhecer a região." (Ana, agosto de 2024)

São Luís do Paraitinga

Cabana isolada no terreno da queijaria Imagem: Reprodução/Airbnb

Queijaria da Rota: Lano-Alto

Sem energia elétrica, mas com wi-fi, carregador de celular e chuveiro de água quente, a cabana envolta pela Mata Atlântica fica na fazenda que sedia a queijaria Lano-Alto. Para uma experiência completa, encomende a cesta de produtos feitos no local.

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Foram dois dias incríveis. Meu grande desafio foi a trilha até chegar, necessária para viver o prazer de estar na mata entre pedras e riachos. A cabana é um capricho, tudo pensado com carinho. Cama confortável, cozinha prática, ótimas toalhas de banheiro. Recomendo muito para quem precisa se desligar um pouco da vida louca na cidade." (Mirian Regina Siqueira, março de 2024)

São João da Boa Vista

Quatro quartos e móveis de antiquário em meio a um cafezal Imagem: Reprodução/Airbnb

Queijarias da Rota: Laticínio Artesanal Montezuma, Leiteria Santa Paula

Em meio a uma pequena plantação de café, a casa construída há 40 anos combina madeira de demolição, tijolos aparentes e móveis de antiquário. São quatro quartos, sala com dois ambientes, piscina e lareira.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Casa simplesmente maravilhosa! Tudo estava perfeito, não tenho nenhuma crítica a fazer. A vista é de tirar o fôlego. Voltaremos com certeza." (Marcela, abril de 2024)

Queluz

Na área da queijaria, reúne duas casinhas e salão anexo Imagem: Reprodução/Airbnb

Queijaria da Rota: Santa Vitória

Dentro da propriedade onde funciona a Queijaria Santa Vitória, o imóvel reúne quatro quartos distribuídos entre duas casinhas e um anexo com a cozinha e as salas de estar e de TV - além de piscina, sauna, fogão a lenha e um espaço para fazer ioga.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Eu e minha família passamos um feriado incrível na casa. Muito aconchegante, com paisagem privilegiada! Natureza, atividades ao ar livre, tranquilidade, paz completa. Valeu a pena!" (Gustavo, março de 2024)

Ao reservar uma hospedagem pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.