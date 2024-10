Defesa Civil de Gaza relata ao menos 20 mortos em bombardeios israelense em Khan Yunis

Ao menos 20 pessoas morreram em dois bombardeios israelenses em Khan Yunis, sul da Faixa de Gaza, informou nesta sexta-feira (25) a Defesa Civil do território palestino.

O primeiro bombardeio atingiu a casa de uma família no bairro de Al Manara, sudeste da cidade, e matou 14 pessoas. O segundo ataque atingiu outra residência e matou seis pessoas, informou o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Basal.

O Exército israelense não fez comentários sobre os ataques, mas afirmou em um comunicado que "eliminou vários terroristas por terra e ar, e desmantelou várias infraestruturas terroristas".

As forças israelenses prosseguem com as operações na Faixa de Gaza e iniciaram uma nova ofensiva no norte do território onde, segundo o Exército, os combatentes do Hamas estão se reagrupando.

Segundo a Defesa Civil, mais de 770 pessoas morreram no norte desde o início da ofensiva em 6 de outubro.

str-jd/es/pc/fp

© Agence France-Presse