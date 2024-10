Debate para prefeito hoje: veja horário e onde assistir a Boulos x Nunes

O último debate do segundo turno para a Prefeitura de São Paulo será realizado nesta sexta-feira (25), a partir das 22h, pela TV Globo.

Os telespectadores poderão acompanhar o evento pela televisão, nos canais Globo e GloboNews (apenas em São Paulo), e online, através da plataforma Globoplay.

Estrutura do debate

O debate será dividido em quatro blocos. O primeiro e o terceiro terão temas livres, com duração de 20 minutos cada. O segundo e o quarto serão dedicados a temas previamente selecionados pela TV Globo, e cada candidato terá cinco minutos para discorrer sobre os tópicos. No final do quarto bloco, haverá espaço para as considerações finais.

O jornalista César Tralli será o mediador. Conforme informado pela emissora, o debate começará "após a novela 'Mania de Você'", podendo haver um pequeno atraso na transmissão.

Os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) confirmaram presença. Nunes, atual prefeito que busca a reeleição, já cancelou sua participação em três debates durante o segundo turno. Após o debate, ambos os candidatos participarão de uma coletiva de imprensa, com cinco minutos para cada um, em uma sala preparada pela TV Globo.

Debate em SP -- TV Globo (2º turno)