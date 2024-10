Debate Globo em Fortaleza hoje ao vivo: horário, regras e onde assistir

A TV Verdes Mares (afiliada da TV Globo) organiza nesta sexta-feira (25), a partir das 22h, o debate entre os candidatos que disputam o segundo turno para a Prefeitura de Fortaleza (CE). Globo (TV aberta) e globoplay (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem.

A dinâmica de debate

O debate vai ter quatro blocos. O primeiro e o terceiro serão de tema livre, com duração de 20 minutos cada. O segundo e o quarto serão com temas pré-selecionados pela TV Verdes Mares, e os candidatos terão cinco minutos para abordar cada um dos tópicos. O final do quarto bloco será reservado para as considerações finais.

A mediação será feita pelo jornalista Leal Mota Filho. De acordo com a emissora, o debate está programado para começar "após 'Mania de Você'", a novela das 21h. Sendo assim, é possível que a transmissão atrase alguns minutos.

André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) confirmaram presença. Os dois estão em uma disputa acirrada no segundo turno, aparecendo tecnicamente empatados em todas as pesquisas de intenção de voto realizadas recentemente.

