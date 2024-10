De olho nos 'fãs dedicados', 25 marcas estarão na feira D23, da Disney

Esta é a versão online para a edição desta sexta-feira (25/10) da newsletter Mídia e Marketing. Quer se inscrever neste e em outros boletins e recebê-los no seu e-mail? Cadastre-se aqui.

O brasileiro é um fã extremamente dedicado. Essa é uma das conclusões do estudo 'A Era dos Fandoms', publicado ontem (24) pela agência Monks. Segundo o levantamento, produzido em parceria com o instituto Floatvibes, um fã nacional gasta quase R$ 200 para alimentar a relação que tem com seus ídolos.

O estudo ainda aponta que 30% dos fãs compram produtos oficiais de edição limitada pelo menos 1 vez por ano — e nada menos do que 35% dos brasileiros entrevistados dizem que as comunidades de fãs são 'quase como religiões'.

Assim, as marcas (endêmicas ou não) têm olhado com mais carinho para eventos que reúnam esses aficionados. Prova disso é o 'D23 Brasil - Uma Experiência Disney', que acontece pela primeira vez no Brasil no mês que vem. O evento será realizado nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no Transamérica Expo Center em São Paulo, zona sul de São Paulo.

Nada menos do que 25 marcas aparecem como parceiras do evento. Bradesco, Visa, Mercado Livre, Zurich Seguros, Claro, Bauducco, Latam/Delta, Tang, Cruzeiro do Sul, IMAX, Avon e Havaianas estão entre os patrocinadores e apoiadores.

A D23 também terá ações especiais de marcas como Converse, Baw, Corleone, Mattel, Hasbro, Animê, Panini e Funko e presença das redes Baked Potato, Patties Burger, Bacio di Latte, Dr. Peanut e Nuty Bavarian.

No evento, são anunciadas novidades e as pessoas podem ter experiências com personagens das principais franquias da companhia, como Star Wars, Moana, Branca de Neve, Lilo & Stitch, Toy Story, Carros e Divertida Mente, entre outros.

Bradesco e Visa, por exemplo. têm o naming rights do auditório principal do evento, que abrigará mais de duas mil pessoas, com apresentações e prévias das novidades dos principais estúdios da companhia, como Pixar, Marvel e 20th Century Studios.

A Claro, por sua vez, será a responsável pela transmissão oficial do evento em seu canal do YouTube. Haverá também uma megastore, assinada pelo Mercado Livre, com mais de 600 itens exclusivos. São esperadas mais de 50 mil pessoas no evento.

Um estudo da Visa mostrou que 63% dos jovens da América Latina e Caribe preferem gastar seu dinheiro em experiências. Ao nos alinharmos com a Disney, demonstramos que a Visa é um parceiro no enriquecimento das experiências dos consumidores. Essa associação ressoa com os valores e expectativas das novas gerações, que procuram marcas em que possam confiar.

Carla Mita, vice-presidente de marketing da Visa do Brasil

