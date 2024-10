Datafolha: o que diz nova pesquisa de SP sobre votos de eleitores de Marçal

A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (24), mostrou Guilherme Boulos (PSOL) ganhando espaço entre os eleitores de Pablo Marçal (PRTB), ainda que dentro da margem de erro.

O que mostra a pesquisa

Intenção de voto no psolista oscilou para cima entre os eleitores de Marçal. Atualmente, 11% dos que votaram no "ex-coach" escolheram Boulos como candidato para o segundo turno. Na semana passada, eram apenas 8% o total de votos herdados pelo deputado.

Ricardo Nunes (MDB), no entanto, ainda é o maior herdeiro de Marçal. 74% dos eleitores do influenciador dizem que votarão no atual prefeito - 3 pontos percentuais a menos do que na última semana, quando 77% declaravam voto no emedebista.

A divisão dos votos de Tabata Amaral (PSB) é mais apertada. 46% dos eleitores da deputada devem ir para Boulos, enquanto Nunes herda 35% dos votos que foram para Tabata no primeiro turno. A então candidata somou 9,91% na votação e declarou voto em Boulos.

Enquanto isso, a rejeição a Boulos oscilou para baixo. 55% dos entrevistados disseram não votar de jeito nenhum no psolista - 1 ponto percentual a menos que na última semana, quando 56% o preteriam. O candidato, porém, ainda é o mais rejeitado pelo eleitorado paulistano.

A rejeição de Nunes, por outro lado, oscilou para cima. O emedebista agora é rejeitado por 37% do eleitorado, 2 pontos percentuais a mais que o resultado da pesquisa anterior, quando 35% disseram não votar de jeito nenhum no candidato.

Na pesquisa geral, Nunes aparece à frente de Boulos

Na pesquisa geral, Nunes marcou 49% da preferência dos entrevistados. No levantamento anterior, o atual prefeito aparecia com 51% das intenções de voto.

Guilherme Boulos (PSOL), por outro lado, oscilou para cima. O psolista passou de 33% na última pesquisa para 35% na sondagem mais atual. Com isso, a diferença entre Boulos e Nunes oscilou para baixo, passando de 18 para 14 pontos percentuais a três dias do 2º turno.

Os resultados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Veja os números completos do levantamento:

Ricardo Nunes (MDB): 49% (eram 51%) Guilherme Boulos (PSOL): 35% (eram 33%) Em branco/nulo/nenhum: 14% (eram 14%) Não sabe: 2% (eram 2%)

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado, a diferença entre Nunes e Boulos é menor. Veja:

Ricardo Nunes (MDB): 40% (eram 41%) Guilherme Boulos (PSOL): 30% (eram 30%) Branco/Nulo: 12% (eram 10%) Não sabe: 10% (eram 12%) Outros: 4% (eram 3%) No 15: 3% (eram 2%) No atual: 2% (era 1%)

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e entrevistou presencialmente 1.204 pessoas entre 22 e 23 de outubro. O nível de confiança do levantamento é de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo SP-07600/2024.