Damiano David lança 2º single solo e divide fãs do Maneskin

ROMA, 25 OUT (ANSA) - Damiano David, vocalista do Maneskin, divulgou nesta sexta-feira (25) o novo single de sua carreira solo, "Born With a Broken Heart".

O astro italiano compartilhou também o clipe da música em suas redes sociais, dividindo as opiniões dos fãs.

Esse é o segundo single de Damiano como solista, após "Silverlines", lançado há um mês. O trabalho, com letra profunda sobre um "coração que nasceu partido", revive o vintage em termos de arranjos musicais e também no figurino do videoclipe, onde o artista de 25 anos aparece com roupas que remetem a meados do século 20, rompendo com sua imagem transgressora no Maneskin.

"Acho que novos artistas precisam explorar coisas novas", escreveu uma fã no perfil do Instagram de Damiano, enquanto outro usuário afirmou que o cantor "é mais do que Maneskin".

Em contraposição, alguns fãs relataram sentir falta do estilo do vocalista em sua banda, enquanto outros afirmaram que "Born With a Broken Heart" se parece "com qualquer outra canção pop".

(ANSA).

